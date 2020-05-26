瑪陵國小百年校慶，就連91歲老校長柯水源也返校同樂。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

創校屆滿100年的基隆市七堵區瑪陵國小，26日舉辦熱鬧的校慶活動，校方邀請瑪陵歷任校長回娘家，其中高齡91歲的柯水源校長，也返校同樂，引來校友歡呼，市長林右昌肯定瑪陵國小成功轉型，讓百年老校充滿活力。

瑪陵國小前身是1920年的「水返腳公學校瑪陵坑分班」，為迎接百年校慶，半年前校方就開始籌備、規畫系列慶祝活動，向校友邀集老照片，曾經主持35年校慶的柯水源校長，也回來見證學校百歲生日，共同以「福祿長壽大壽桃」揭綵祝福。

「百年慶典」活動，很多校友都回來一同歡慶，有三代及四代的校友同堂，校方以「袋袋相傳」作為賀禮，象徵百年來代代相承，校方除安排精彩的活動，也為原本破舊的校長宿舍改建為柑仔店及文物館展進行揭牌啟用，共同見證瑪陵國小走過百年的風華與風采。

林右昌說，瑪陵國小是基隆第一所公辦民營實驗小學，從當初差點面臨廢校的困境，到現在學生滿額且排隊要入學，成功轉型的背後，是校長、老師及家長們的共同努力，雖然是百年老校，但充滿新生跟活力。

瑪陵百年校慶活動自5月25日起為期一周，學校以學習活動周的方式安排各項活動，包括「靜態學習闖關活動」、校史回顧廊、老照片展覽、校園攝影及繪畫展、幸福100好牆、學生學習成果展、柑仔店童玩展、推動淨塑及蔬食宣導站等。

(中時 )