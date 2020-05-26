中美貿易戰各國關稅壁壘，且大陸全力發展半導體產業鏈，長科*(6548)積極擴建台灣及大陸產能，其中台灣廠除承接OM的機器設備、生產技術和專利權，亦將投資30億元於高雄楠梓廠區建新廠，擴產QFN及建置蝕刻線，新廠預計2022年開始送樣認證並量產，大陸亦將設立新公司整併大陸蘇州廠及新廠，未來將主攻大陸當地客戶，長科經理蘇雙富表示，由於公司有拿到部分轉單，第2季業績有機會季增年增，至於下半年因不確定性因素依舊存在，後續仍須觀察油價、疫情、美股走勢及中美貿易戰四個因素影響。

長科*今天下午舉行法說會，長科*日前公告，考量到日本生產環境不利於導線架製造，因此OM的兩大股東-長科和SMM於2019年9月取得共識，同意OM終止導線架製造業務，並將原先OM高階導線架產品線轉由長科生產，而長科*董事會於上月決議將轉投資公司Ohkuchi Materials Co., Ltd.(OM)股權以4.9億日圓售予住友金屬礦山株式會社(Sumitomo Materials Co., Ltd.，SMM)，長科把OM股權賣回給SMM，之後亦將承接OM的機器設備、生產技術和專利權，此項交易今天成為投資人詢問重點。

蘇雙富表示，長科*賣回44%OM股權後，後續將與SMM簽訂技術移轉合約，由長科子公司接續生產供應OM現有客戶，並將先進的蝕刻技術移轉至長科，有利於長科獲利挹注。

長科*於2019年9月通過經濟部「歡迎台商回台聯審會議」，規畫投資30億元於高雄楠梓廠區擴建廠房與新增設備，公司於2019年11月7日董事會通過，前期投入5億元於現有廠區興建新廠房，公司計畫在台灣興建全新蝕刻生產線，積極擴產QFN產品，並將購入OM廠機器設備、生產技術和專利等在台量產，提升長科在台灣的技術實力，高雄新廠預計2022年送樣認證並量產。

蘇雙富表示，長科將擴大台灣和中國產能，並在中國鎖定新的地點再興建新廠。除了中國地區以外，台灣和馬來西亞是全球半導體產業兩個重要的聚集地，未來長科將分別以中國、台灣以及馬來西亞三地為主要生產基地，分別供應中國、台灣以及東南亞地區三大封裝聚落，此舉可因應日後一旦貿易戰加劇將世界分為中國及非中國等兩大系統，長科的生產基地皆能彈性供應各地需求。

若依製程別區分，2019年蝕刻比重由2018年的33%上升至34%，沖壓比重由67%降至66%，蝕刻比重上升主要係因QFN業務成長，主要瞄準高階、高可靠度的QFN產品。

若依應用別區分，2019年分別為IC 52%、Discrete 30%、QFN 8%以及Pre-mold(含EMC)導線架10%，其中QFN在2019年有明顯成長，比重高於2018年的5%。

受惠於長科對大陸地區客戶開發效益顯現，2020年第1季QFN營收貢獻就成長至445萬美元，較2019年QFN單季平均QFN營收貢獻不足200萬美元足足成長逾一倍。

長科*第1季合併營收為21.54億元，與去年同期21.56億元相當，公司自結第1季毛利率為17%，較去年同期略高1個百分點，單季稅前盈餘1.89億元，略高於去年同期的1.85億元，單季稅後盈餘為1.27億元，較去年同期成長3%，以每股面額1元的股數364131050股計算，每股盈餘為0.36元；如以每股面額10元股數換算，每股盈餘為3.6元。

看好QFN市場前景，長科*在台灣及蘇州擴建QFN產線，目前台灣一個月約300萬條需求，全球約1800萬條，長科*台灣及蘇州月產能約50萬條，預計兩地將各增加60萬條，目前新產能設備已經到位，希望年底能順利裝機完成。

(時報資訊)