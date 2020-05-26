針對中信兄弟2位球迷辱罵富邦悍將投手陳鴻文事件，這2位球迷遭到中職聯盟無限期禁止進場，出現中信兄弟球團與聯盟不一樣的解讀，球團指稱是「禁止進場」、聯盟認為是「一直禁下去」。

中信兄弟領隊劉志威表示，2位罵人的球迷是否終身禁止進場？球團又不是法院，不能判人無期或死刑，所以不要說「是否永久」，這是字眼的表達，主要目的就是禁止進場。

中職球團將會增加球場的錄影設備、保全人員，劉志威說，就算未來全面開放球迷進場，被禁止的球迷如何執行？屆時會有很多執行方式，這是球團的工作，球團有責任做好。

至於富邦悍將投手陳鴻文也有回嗆球迷，陳鴻文是否也要受罰？劉志威認為，2位球迷是中信兄弟的球迷，球團可以積極處理，而陳鴻文的部分只能尊重富邦球團了。

中職聯盟秘書長馮勝賢指出，2位球迷禁止入場主要是為了維護秩序，未來場務會與球團協調執行方式，而且禁止進場的意思是一直禁下去！

(中時 )