美國政府日前擴大對華為出口管制，企圖阻止台積電向華為供貨，外界也開始擔心華為麒麟手機晶片供應問題，恐影響華為下半年手機業務。但陸媒報導，華為手機最大危機並不是晶片，而是無法使用Google行動服務（GMS），重創華為海外手機銷售。

受到美中貿易禁令衝擊，華為多款手機已有1年時間無法使用谷歌旗下安卓（Android）作業系統；未料美國總統川普13日以保護資安為由，再度延長行政命令1年，也就是到2021年5月前禁止美國企業與特定電信設備商如華為、中興合作，當然也無法跟Google、高通等美企有生意往來。

華為無法使用Google提供的GMS服務，從去年底發表的Mate 30系列旗艦手機及今年初推出的P40系列都只能使用華為自家研發的HMS服務來替代GMS。

雷鋒網報導，從應用數量來說，Google的GMS承載全球數百萬款各式各樣App，而HMS只有6萬，兩者差距相當大。

再從月活躍人數來看，Google Search、Chrome、Gmail、YouTube、Google Drive等App是海外用戶群體最常用的App，且已經覆蓋全球超過10億月活躍用戶，對消費者有龐大吸引力，但這些App無法在HMS上架。

跟GMS相較，HMS過於小眾，僅能在無法使用GMS的情況下扮演「備胎」角色，但並不足以打動消費者，在此情形下，華為手機的海外銷售勢必遭受打擊。

報導指出，美國祭出華為出口新禁令，對相關供應鏈的晶片供貨存在高度不確定性，但華為至少還有牌可以打，而無法使用Google的GMS服務，華為手機在海外將面臨應用生態問題，若短時間內難以克服，將是今年華為生存的最大挑戰。

(中時電子報)