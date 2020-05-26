98歲賭王何鴻燊，26日在香港病逝，當年他如何發跡的歷史，再度成為關注焦點，出身於香港有名的何東家族，是港英政府時代、香港四大家族之首，何鴻燊13歲時，父親炒股破產逃亡越南，獨留他與母親在香港，之後何鴻燊帶著10港元到澳門打拚，成為世界知名的賭王。

賭王其中一個兒子何猷君，曾參加益智綜藝節目，僅花21秒，就在100名選手中得第一，高智商與顏值，改變大家對富二代的看法，即使賭王兒女都相當優秀，但真正高富帥不是他兒子，而是何鴻燊自己。何鴻燊資產十分龐大，坐擁巨大資產與四房姨太太，都是大家茶餘飯後的討論話題。

1961年澳門政府發布，由泰興承辦的澳門博弈專營合約年底到期，新的招標即將開始，當時投標底價300萬元，在「澳門賭聖」葉漢撮合下，與妹夫葉德利、香港實業家霍英東，準備角逐賭場經營合約，同年10月投標結果公布，泰興出價315萬澳元，何鴻燊則出價316.7萬澳元，何鴻燊得標，一舉改寫澳門博弈歷史。

何鴻燊此舉惹怒博弈「老霸主」傅老榕、高可寧家族的不滿，因此放出風聲，宣稱要「取何鴻燊的性命」，面對致命威脅，何鴻燊不但不害怕，用相同招數對付老霸主們，他提供賞金100萬，表示「如果我被打死，48小時內，誰能把兇手殺死，這100萬就歸他所有，到我的律師那裡領錢」，何鴻燊見招拆招、化解威脅，奠定賭王寶座。

(中時電子報)