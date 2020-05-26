大成商工美容科畢業展驚豔「世紀」走秀。（校方提供）

大成商工美容科畢業展驚豔「世紀」，環球科技大學造型設計系客串演出。（許素惠攝）

大成商工美容科畢業展驚豔「世紀」子題Color Jouker。（校方提供）

大成商工美容科畢業展驚豔「世紀」子題現代名媛。（校方提供）

美容美髮畢業展驚豔「世紀」

雲林縣虎尾大成商工美容科下午畢業成果展，專業級的伸展舞台搭配燈光音響，學生將3年所學結合創意巧思亮麗登場，驚豔「世紀」。

「世紀」是今年主題，子題「時空隧道」用複刻時代的造型為設計元素，樸實中帶有可愛又帥氣的造型服裝，呈現簡單又有女人味的美感。

子題「現代名媛」臉部彩妝，以亮片點綴成現閃爍效果，利用強烈的對比黑與白的服裝呈現衝突感，黑色表達出冷豔的風格，白色呈現純潔又甜美的現代造型，衝突組合更具特色。

子題「Color Jouker」臉部的彩妝利用彩繪的技巧，呈現另類前衛的視覺，服裝色彩豐富，設計出各種不同風貌的小丑角色，大膽前衛。

美容科主任蔡懿雯指出，該校美容科課程著重於實務技能操作及臨場經驗，配合技職院校管道升學就業產學合作。學生在校期間一年級能考取女子美髮丙級証照，二年級考取美容丙級，三年級取得乙級美容、乙級美髮証照。學術科並重相輔相成，有利畢業後多元選擇。

校長鄒紹騰表示，大成商工美容科擁有美容美髮乙、丙級技術士檢定考場，學生畢業前可取得雙證照，科內用有全新沙龍專業教室及一流師資，學生畢業前藉著成果展展現學習成果，畢業後也能投入美甲、美睫、美體沙龍、美髮造型、婚紗禮服、新娘秘書、整體造型店和百貨專櫃等專業工作。

(中時 )