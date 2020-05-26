無照、酒駕事故多，新北市近3年無照駕駛違規件數高達14萬件，其中以機車無照比例最高，違規路段前3名分別為新莊中正路、土城中央路、板橋四川路；台北區監理所表示，交通部去年起，提供在機車駕訓班完成訓練的民眾，每人1000元補助，今年加碼至1300元，共2200個名額，申請至11月止。

台北區監理所統計，近3年無照駕駛件數共14萬696件，占全市違規總件數7.84％，其中光是機車無照，占超過8成；以去年狀況來看，新北市已達考照年齡卻無照駕駛，高達3萬4776件，且逐年上升。

此外，新北市無照駕駛路段前10名，依序分別為新莊中正路、土城中央路、板橋四川路、三重三和路、新店安康路、中和景平路、土城金城路、中和中山路、林口明志路、板橋大觀路。

台北區監理所說明，新北市共5家駕訓班參與補助方案，包括板橋龍一、新店大新店、淡水淡大、樹林太順及飛龍，三峽大慈申請中；監理所除了鼓勵學生搭乘大眾運輸外，教育局也轉知各校宣導駕訓補助方案，建立學生防禦駕駛觀念。

(中時 )