雲林縣近3年來新設置與擴建畜牧場多次引起抗爭，2018年縣議會修正自治條例加嚴管制，但又引起業者提出行政訴訟，為取得環保與經濟平衡，27日將再度修正，部分條文放寬、也有部分加嚴。

雲林縣於2015年制定新設置畜牧場管理自治條例，規定新設的畜牧場需距離住宅300公尺、學校500公尺以上；2018年加嚴為距離住宅500公尺、學校1000公尺以上。

2015年至2018年間共62案申請中，自治條例加嚴後，全部都未核准，其中12案尋求訴願，遭農委會駁回；12案中有2案再提出行政訴訟，兩案最後也遭高等行政法院、最高行政法院駁回。

縣府農業處為打造友善畜牧飼養環境，兼顧永續經營及周遭優良生活品質，最近第二度修正，縣議會將於27日審議。

農業處表示，本次修正的重點在於新增畜牧場總量管制的規定，亦即申請地號的土地周界500公尺不得超過3場。

另外，豬場、雞場需設置水濂或負壓的密閉式畜禽舍、除臭噴霧、擋風牆等設施；另新增原址擴建需提出廢水資源再利用達20％的計畫，增加場地及飼養數量以一倍為限。

本次自治條例修正案也納入「禽畜糞尿資源化設施」的管理，應距離商店、廠房、機關、機構、住宅（不含申請人自有）等周界500公尺、學校1000公尺以上。

(中時 )