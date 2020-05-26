快閃記憶體控制晶片暨儲存解決方案廠商群聯電子(8299)本著「取之社會 回饋社會」的經營理念，在這次的疫情期間，更是主動與苗栗家扶中心聯繫，獲知苗栗在地有相當多的經濟弱勢家庭遭受疫情所衍生的家庭生計衝擊，群聯內部自主號召愛心捐款，在短短的3天之內，便達到了募款的目標。

群聯預計，本次有超過1,100戶的弱勢家庭，共計將近2,000名幼童等，將獲得此次的愛心募捐協助，幫助更多的學童及家庭能度過這一波的難關。

群聯董事長潘健成表示，群聯一路走來跌跌撞撞，能有今天的成果，除了全體員工的努力之外，數不盡的貴人相助，更是群聯在危機時，能夠順利化為轉機的重要因素。也因此，群聯自營運獲利開始，便長期持續回饋社會，善盡企業社會責任。

潘健成也指出，除了群聯全體員工的愛心，此次群聯的扶助物資專案還攜手新竹市誼安牙醫診所共同響應。起因為薛文崚醫師得知群聯長期投入慈善公益，主動表示希望共襄盛舉，響應捐款，希望能一起透過小愛的散播，拋磚引玉，吸引社會大眾與更多企業的關注，讓社會充滿正能量與暖心。

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