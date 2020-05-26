隨著城市智慧交通和數位浪潮蓬勃發展，消費者以租代買的觀念普及化，尤其在交通擁塞的都會區，擁有私家車輛不再是唯一選擇，今年在疫情的影響下也改變國人的出行模式，共享汽車快速成長，台灣福斯汽車與Zipcar合作，將福斯（Volkswagen）品牌乘用車投入共享汽車市場運營。

台灣福斯表示，汽車將持續作為短程或中距離最主要的移動交通工具，台灣福斯和Zipcar緊密合作，以自家福斯車的出色本質，結合Zipcar隨租隨還的高度便利，期待帶給消費者最高水準的用車體驗和出行服務。

(工商 )