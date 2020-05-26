台灣福斯汽車與Zipcar結盟 揮軍共享汽車市場 18:192020/05/26 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著城市智慧交通和數位浪潮蓬勃發展，消費者以租代買的觀念普及化，尤其在交通擁塞的都會區，擁有私家車輛不再是唯一選擇，今年在疫情的影響下也改變國人的出行模式，共享汽車快速成長，台灣福斯汽車與Zipcar合作，將福斯（Volkswagen）品牌乘用車投入共享汽車市場運營。 台灣福斯表示，汽車將持續作為短程或中距離最主要的移動交通工具，台灣福斯和Zipcar緊密合作，以自家福斯車的出色本質，結合Zipcar隨租隨還的高度便利，期待帶給消費者最高水準的用車體驗和出行服務。 (工商 ) #Zipcar #台灣福斯汽車 #汽車市場 #消費者 #台灣福斯 也許您會感興趣 推薦閱讀 Gogoro超貼心 祭到府賞車 04:102020/05/22 產業特刊 疫情驅動 感應式支付成80％消費者日常 04:102020/05/22 投資理財 錢櫃大火造成6死 北檢上午傳喚練台生到案 09:582020/05/22 社會 百貨名粽預購季展開 百年老店、獨賣粽開賣 22:032020/05/22 消費 防疫除濕一把罩 歌林五項人氣家電上市 10:322020/05/25 財經 [測試] 台灣保時捷推出Porsche Approved認證中古車 12:192020/05/25 汽車情報-汽車新聞 房產業數位化 消費者體驗再升級 18:442020/05/25 財經 《國際經濟》疫情趨緩 南韓5月消費者信心谷底回彈 09:262020/05/26 財經 歐洲股市回溫 消費者重拾信心 15:442020/05/26 財經 玉荷包、愛文出國囉！ 國產水果包艙出口啟航 18:182020/05/26 生活 財經熱門新聞 停牌等於變壁紙... 老謝驚揭港股末日景象 - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 台積電今年遭砍70萬張 殺手是油國基金？ - 財經 沒有拋棄華為！5G霸主搖搖欲墜 台積電120天急救援 - 財經 華為突圍找三星 台積電護單不放手 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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