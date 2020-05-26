新冠肺炎肆虐全球，許多國家為防疫紛紛祭出禁足令，待在家中無聊的民眾可能就會拿出手機看劇或者是下載一些APP，也因此讓中國網路服務公司字節跳動（ByteDance Ltd.）旗下的影片分享平台抖音（TikTok）更加火紅，成了4月份全球手機App收入排行榜冠軍。

根據《彭博》報導，僅計算App內購買，抖音和其海外版TikTok4月份的收入成長了10倍，達到7800萬美元（約台幣23億），許多著名App都被超越，包括YouTube、Tinder、Netflix等，這些App反而主要依賴現有訂閱。

抖音的中國市場貢獻了86.6%的收入，其次則是美國市場貢獻了8.2%的收入。而中國版、海外版2種不同版本的應用程式中，用戶可以購買虛擬貨幣來支持自己歡的創作者。

據Sensor Tower的統計數據，抖音和TikTok於2020年第1季全球的下載次數高達3.15億次，與去年同期1.87億次相比大幅成長，同時也顯示新冠肺炎影響了抖音的受歡迎程度。

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(中時電子報)