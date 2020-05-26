勞保年改危機迫在眉睫，據勞保局最近一次精算報告顯示，勞保如未改革將在2026年破產，就算用之前通過的年改草案也僅延後2年破產，雖然行政院在今年首度撥補200億給勞保基金，勞動部部長許銘春表示，如果造年改草案每年撥補200億勞保基金還是會在2026年破產。

許銘春今天在寶島聯播網接受主持人鄭弘儀訪問首播。

許銘春表示，原本在上個會期勞保年改送入立法院中，因為屆期不續審，目前退回勞動部，很多人提及勞保會破產，她強調，「政府絕對不會讓勞保倒」，但因為人口老化、少子化等因素，繳的人會越來越少、領的人越來越多，不只台灣，歐美各國也遇到年金的問題，如果勞保破產倒掉不只是個人的問題，而是整個國家的危機，勞保是政府辦的，一定會想辦法處理勞保。

許銘春提及，年改草案指出政府每年要撥補200億給勞保基金，今年2月行政院首度撥補200億至勞保基金，去年承諾撥補今年，今年承諾撥補明年勞保基金。但她也說，就算政府撥補，勞保基金如未改革還是會在2026年破產，因此要來面對不能迴避，要透過社會對話，目前也召開工作坊，希望今年年底前把勞動部的勞保年改草送出，後續再至年改委員會、行政院討論。

(中時 )