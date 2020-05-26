校園遊樂設施汰換，台東議員黃治維要求注重孩子遊戲權。（莊哲權攝）

衛福部3年前修正「兒童遊戲場設施安全管理條例」，加嚴學校、公園、店家等兒童遊具的安全標準，台東縣政府因為缺經費，校園內許多不合格的設施不是拆除，就是放著不管，議員黃治維擔心遊樂設施在校園裡消失，要求縣府還給孩子遊戲權。

黃治維26日在總質詢時表示，兒童遊戲場設施安全管理條例2017年發布後，縣府應逐年編列預算進行汰換，原本期限是2019年1月，但因許多縣市政府無多餘經費，無能力執行，因此衛福部又將期限延至2023年前須改善。

黃治維指出，目前台東各國小裡的兒童遊戲場設施，只要是在2018年前設置的，幾乎都不合格，這些設施不是放著就是拆除，如此一來，校園內的遊樂設施可能全面消失。

黃治維說，孩子在遊戲場中奔跑、跳躍、創造想像，在玩樂過程中發展感官與智能，與同儕互動，學習尊重、包容，孩子的遊戲權非常重要，卻常被忽略，籲請教育處為孩子找回歡樂的遊戲場。

教育處長林政宏表示，衛福部對遊樂設施的安全係數採高規格標準，許多縣市均因經費未到位無法執行，所幸台東有偏鄉學校補助經費，已要求各校優先改善遊戲器材，預計到明年度會有偏鄉70所小學及幼兒園完成改善，市區的學校也會設法找經費補足，全縣87所小學逐步改善，2023年應可達標。

(中時 )