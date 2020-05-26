印尼峇里島（Bali）日前有名少年突然倒臥在地，一旁路人起初都以為是新冠肺炎病患，因此都不敢接近，後來才發現少年是遭到一條蟒蛇纏繞住脖子，他的臉色幾乎都已經發紫，眾人立刻上前將蟒蛇拉開，在救護車趕到以前，對少年緊急施以心肺復甦術搶救，所幸目前已經脫離險境。

據悉，16歲少年古斯蒂（Gusti）非常喜歡蛇，20日傍晚他抓到一條長達2公尺的蟒蛇，打算將牠帶回家飼養，孰料在騎車途中，蟒蛇突然竄出，並緊緊纏繞住古斯蒂的脖子，導致他缺氧昏迷倒在路旁，許多熱心民眾見狀，趕緊上前抓住蛇，並持續進行胸外按壓急救，影片曝光後也引起熱議。

有一位目擊民眾指出，「我猛然靠近一看時，嚇了一大跳，因為那孩子的脖子上竟然有一條蟒蛇，而且當時蛇尾巴已經伸進他的鼻子，蛇頭則鑽在他的腹股溝，當時耳朵已經流出血來。」古斯蒂緊急被送醫急救，所幸最後順利撿回一命，而這條巨蟒則交由警方協助處理。

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(中時電子報)