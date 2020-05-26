資優班教師帶領學生設計電子小書《大腦改造術—你不知道的各種記憶方法》，所有課程教材放在網路上分享。（新北市教育局提供）

新北市108學年度國小一般智能資優班獨立研究發表會成果交流，每年都引吸數百位資優學生參加，今年因應防疫措施改採視訊方式交流，今（26日）學生在鏡頭前侃侃而談介紹自己的研究作品，每所學校發揮無限創意！

新店區中正國小資優班教師帶領學生設計有趣的線上數學遊戲教材、利用3D列印媒材進行桌遊設計，設計電子小書《大腦改造術—你不知道的各種記憶方法》，所有課程教材放在網路上分享，風趣幽默的插畫和漫畫式對話描述，讓大家可以在生活中運用記憶策略和記憶方法來提升自己的記憶力。中正國小麥樂家同學說：「記憶小書好可愛，裡面的插圖都好漂亮，看完書後想多運用裡面的記憶策略來增進自己的記憶力！」鍾君德同學也說：「在分享時我們玩了裡面的遊戲，運用記憶策略，的確對記憶有幫助！」

中正國小資優班教師張乃文分享表示，在社會課程中融入議題，透過「感受、想像、實踐與分享」的四階段，讓學生思考生活問題，展開調查活動，並請孩子們發想設計提案，動手執行提案內容，想辦法解決發現的生活問題進行創意行動挑戰，希望透過行動，改變自己、他人、社區，進而改變世界。例如：有學生想解決書包課本太重問題，於是設計趣味化的線上數學遊戲教材「『數』位化的學習想像—數學共和國」，讓學習變得輕鬆、有趣；另外也有學生以準時上學為主題，採創意且益智的遊戲規則和3D列印媒材設計「上學大作戰」桌遊，希望大家在玩桌遊的過程中思考準時上學的方法和重要性。

中正國小徐韶佑校長表示課程以十二年國教的核心素養為發展主軸，並以「快樂學、認真玩、精彩活，對世界有感覺」為課程願景，讓學生能活用知識、解決問題、發現學習的樂趣，這是很重要的素養。中正國小資優班學生還發想了6個記憶遊戲，遊戲內容從靜態的文字題到圖像題，也發展了大小朋友都適合玩的卡牌遊戲和團康活動，內容活動都很寓教於樂！

新北市教育局特殊教育科長劉美蘭表示，《你不知道的各種記憶方法》電子書中透過記憶料理，像是藍莓奶酪、鮭魚豆腐味增湯等來提升記憶力；在生活方面，鼓勵大家多做運動，促進腦部血液循環，或是使用諧音記憶法記誦英文單字等方式。這本小書是一個關於記憶的活百科，麻雀雖小但五臟俱全，內容豐富讓你看了印象深刻、想忘卻忘不了！

(中時 )