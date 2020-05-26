新冠肺炎疫情造成人心惶惶，高雄市一名潘姓男子卻在今年3月，轉傳通訊軟體LINE「外國人捷運吐口水」不實貼圖，造成社會大眾不安，橋頭地檢署26日偵查終結，予以緩起訴處分，潘須繳國庫1萬元並參加1場法治教育。

檢方表示，潘男（46歲）於今年3月20日中午12時許，在其公司內見LINE之不實圖文：「大家趕快提醒身邊的朋友，很多外國人開始在臺灣做這件事，想害臺灣人也淪陷疫情，所以他們現在都故意把口水吐在捷運手把上」（背景為一名外國男子在捷運車廂以手摀鼻之畫面），潘在未經查證訊息真假下，即以手機轉貼上臉書塗鴉牆，散播不實的疫情訊息。

全案經橋頭地檢署偵查終結，檢方認為，潘男所為是犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條之散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪，該罪屬法定本刑為死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪。

檢方審酌被告潘男犯後坦承犯行，並已即刪除不實訊息尚知悔悟，認以緩起訴為適當，命其於緩起訴處分確定之日起6個月內向公庫支付1萬元緩起訴處分金，同時須參加橋檢舉辦的法治教育講座1場次。

(中時 )