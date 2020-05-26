北市士林夜市又傳店家坑殺消費者！北市議員徐立信今爆料，有國中小姐弟日前到士林夜市水族店，購買2隻巴西烏龜、1個水族缸，遭店家喊價收取3600元，事後被家長質疑太貴，請店家逐一羅列項目價格發現實際總價僅1000元，店家自知理虧才接受退貨，讓家長直呼「太離譜」。

士林夜市過去曾傳出攤商標價不明，讓民眾買到一袋破千元水果及2份600元「骰子牛肉」，挨批坑殺消費者。

徐立信今天在北市議會質詢指出，士林夜市歷經「水果之亂」、「骰子牛之亂」，如今又有「烏龜之亂」，他接獲家長陳情，就讀國中的女兒與就讀國小的兒子想養巴西烏龜，到士林夜市一家水族店購買，沒想到回家後卻告知被收了3600元，讓家長不可置信。

據了解，水族店業者疑似見小姐弟年幼可欺，竟天花亂墜地勸說小姐弟，養巴西烏龜要買「品質好、防刮損」的水族箱，2隻市價不到百元的烏龜，加上一個水族缸和些許水族缸造景石頭，業者喊價3600元。

姐弟返家後告知父親購買價格，父親驚覺有異，上門找店家理論，要求店家當場羅列收費項目金額，店家左算右算只列出約1000元，自知理虧，這才同意退貨退錢。

徐立信表示，市府要不僅是要保護消費者，更要兼顧國際觀光客對台灣印象，應加強要求所有夜市店家攤商公開價目表，避免消費者遭坑殺。

北市產發局長林崇傑表示，會請市場處人員加強查緝，要求士林夜市所有攤商明確標價，不服從者會被剔除攤商名冊，市場處也會在一周內查訪該水族店，向店家說明勸導。

(中時 )