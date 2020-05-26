「格透狂人」徐曉冬揶揄馬保國「用生命教大家騙子的下場」 (影音取自YouTube/徐曉冬北京格鬥狂人)

自稱「渾元形意太極拳掌門人」的馬保國揚名傳統武術界，卻在上周慘敗給業餘拳手，短短30秒就被擊倒3次，慘遭KO，成為網路笑柄。對此與馬保國曾有過節的「格鬥狂人」徐曉冬也拍片爆料馬保國慘敗的「斂財內幕」。

太極大師馬保國與業餘拳手王慶民之戰眾所矚目，但開賽才五秒鐘，馬保國就吃到王慶民拳頭倒地，起身不到10秒後，又吃了第二拳倒地。最後王慶民揮出一記強力右鉤拳，馬保國當場暈厥、倒地不起，過了2分鐘後才甦醒。

對此徐曉冬在自己的YouTube頻道爆料，指出馬保國有個「傻逼」粉絲群組，開打前稱自己中國功夫非常猛，要大家「斗內」，每點一次觀看影片就能賺5塊人民幣(約台幣21元)。

隨著馬保國慘遭爆打，難堪落敗，淪為「騙子」，徐曉冬表示這個群組過幾天就會解散了，笑說「馬保國這個大騙子，真的是在用生命教大家什麼是騙子」。

事實上，徐曉冬相當不齒馬保國，原因在於兩人曾於2017年6月底約好比武，徐曉冬卻在賽前15分鐘遭警方逮捕，事後徐控訴報警之人就是馬保國所指示，防止比賽真的開打出大糗。

(中時電子報)