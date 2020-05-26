澳門賭王何鴻燊26日辭世，享耆壽98歲，除了家產分配問題受到矚目，賭王豐富的情史也再度被熱議，何鴻燊有4名妻子，其中原配黎婉華最低調，下場卻也最淒慘。

何鴻燊的原配黎婉華曾是「澳門第一美人」，出身澳門顯赫的律師家庭，據悉，何鴻燊對她一見鍾情，甚至為了她去學葡萄牙語，當時何鴻燊家道中落，在他的猛烈追求下，黎婉華答應交往後來結婚，婚後，黎婉華便協助何鴻燊開創在澳門的事業，說是起家靠原配也不為過。

賭王何鴻燊原配黎婉華。（圖／翻攝自微博）

黎婉華婚後生下一子三女，一生命途多舛，1957年得到結腸炎後體重暴降，後來又在葡萄牙發生重大車禍，導致她喪失大部分記憶，更不能自理生活，最後於2004年在澳門去世，享年80歲。

而黎婉華的獨子何猷光和和妻子Suki Potier 1981年在葡萄牙車禍雙雙早逝，長女何超英因經歷手足早喪後重度精神失常，最後於2014年去世。現在大房僅剩兩個女兒何超賢和何超雄，二人平時低調鮮少公開露面，但也曾在2011年何家爭產糾紛中代表大房爭取權益。

(中時電子報)