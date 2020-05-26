北市議員日前赴士林市場考察，攤商抱怨，北市府提出紓困借貸計畫，卻規定申請都要有稅籍，而9成攤商沒有稅籍，到國稅局申請卻遭追討5年稅金，北市產業發展局長林崇傑今在議會備詢時表示，經反映後，國稅局已答應不會追稅，但攤商申請紓困，仍須有稅籍。

北市議員潘懷宗今天下午在議會質詢指出，台南市府推出的紓困貸款方案金額為100萬，市場或夜市攤商只要連續2個月平均營業額較去年7至12月或去年同期平均營業額減少達15％即可申請，且考慮到攤商多無稅籍登記，只要請自治會開出證明書證明營業事實，或是提供資金明細，就可以申辦紓困貸款。

反觀北市雖有「簡易貸」措施，紓困期間申請金額120萬元以下者，有降息0.25％及補貼利息1％，但適用對象仍限於有稅籍登記、商業登記者，沒有對於無稅籍的攤商提出振興貸款方案，與台南市相較，北市對於攤商們相對不夠友善。

潘懷宗說，受到新冠疫情影響，不論是白天的市場、商圈，晚上的觀光夜市都變得蕭條許多，北市商圈整體營業額較去年同期平均下降約4成6，人流也較去年同期平均下降約4成7，西門町商圈營業額跟人潮甚至下跌7成，但目前不管是中央或市府提供給攤商申請的資金貸款，都是看的到、吃不到，讓攤商們抱怨，紓困補助離他們很遙遠。

林崇傑說，無稅籍的攤商申請紓困，國稅局不會追稅，但不論在中央和地方申請紓困，仍須有稅籍；至於台南市攤商只要請自治會開出證明書證明營業事實，或是提供資金明細即可貸款，會向台南市府詢問。

(中時 )