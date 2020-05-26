高市農業局長吳芳銘（右）強調，去年玉荷包產量少，今年產期到，要好好把握品嘗玉荷包的機會，絕對不要錯過。（高市農業局提供／林雅惠傳真）

玉荷包荔枝產期到來，高市府農業局分頭出擊，先由市長韓國瑜領頭在社群媒體上行銷玉荷包，局長吳芳銘也上陣到果園直播，透過電商平台銷售玉荷包禮盒，目前平台銷售已超過6000盒，整個產期預計銷售上看1萬盒。

高雄荔枝種植面積約3100公頃，其中玉荷包佔7成以上，遍及大樹、旗山、內門、杉林區一帶，今年玉荷包估計收穫量可達1萬5000公噸，農業局希望能在4周產期內，將玉荷包推廣給全國民眾，期望辛苦一年的荔枝農荷包滿滿。

為協助行銷玉荷包，高雄市長韓國瑜在產期開始便錄製宣傳影片，告知消費者玉荷包季節來臨，農業局長吳芳銘也邀請主播黃揚俊、藝人梁佑南及紅毛帶領大家到大樹玉荷包果園，以FB直播方式行銷玉荷包禮盒及酒釀玉荷包香腸、玉荷包啤酒、桑葚玉荷包果醬等加工品。

不論是玉荷包或加工品都可以在「高雄首選電商平台」及其他電商平台購買，今年還推出「台灣訂日本取」的創舉，讓日本友人也能一解玉荷包之饞，在吳芳銘直播同時，高雄首選電商平台頂級玉荷包立刻銷售一空，銷售再創佳績。

目前電商平台銷售玉荷包超過6000盒，整個產期預計銷售上看1萬盒，吳芳銘說，去年玉荷包產量少，今年一定要把握機會品嘗玉荷包，絕對不要錯過。

(中時 )