澳門賭王何鴻燊傳奇一生謝幕，回顧他創建博彩帝國，妹妹何婉琪的幫助功不可沒，而她的人生也勘比戲劇精彩，因錢和哥哥反目成仇，甚至對簿公堂，直到她過世，雙方恩怨都還未解。

何婉琪排行第十，人稱「十姑娘」，據悉她年輕時美艷動人，連越南末代皇帝都為她傾倒，她也藉此幫父親拿到政府發放的博彩業准入許可，因此何鴻燊要開啟賭王之路，就找何婉琪幫忙，當時她直接拿出200萬，更親自替哥哥打理事業。

何婉琪年輕時美艷動人，連越南末代皇帝都為她傾倒。(圖／翻攝自東網)

何婉琪還幫哥哥架空當時企圖獨吞賭牌的合夥人葉漢，澳門曾流行一句話：「十姑娘出一聲，整個賭城都要震動」，最後成功把葉漢趕出去，何鴻燊也稱霸澳門博彩業，成為名符其實的賭王。不過本來感情相當好的兩兄妹，卻因金錢和權力變調。

導火線就在於何鴻燊要何婉琪把她手上的股份，賣給自己的四太梁安琪，讓她一氣之下告上法院，最後何婉琪敗訴，被踢出澳娛董事會及除去股東身份，她曾多次登報向澳娛追討約30億累積盈餘及股息，恩怨糾纏幾十年，最後在她2018年病逝後告一段落，但十姑娘的發言人透露，她臨終前的遺願：「要何鴻燊還錢」。

而感情上，何婉琪曾在家族聚會上，認識小她2歲的堂弟何鴻章，兩人很快墜入愛河，但因為血緣關係遭家人反對，何家長輩更把她嫁給了麥志偉，不過她當時已懷有何鴻章的孩子，亂倫生子成為她生平最轟動的事件。

(中時電子報)