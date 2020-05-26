美國政府將強對華為禁令，不僅使得像是Google、高通等大型美國企業與華為進行業務往來遭阻，甚至全球晶圓代工龍頭台積電也赴美設廠的情況下，預料未來要供貨華為將難上加難。從華為業務來看，台積電所擁有的先進製程協助華為積極搶攻5G市場，這是台積電的業務優勢，也是華為能領先其他陸企取得先進技術的原因，但隨著禁令來臨，華為進入5G手機市場正要蓬勃發展的時機點，反而遭到掣肘。

從華為旗下海思半導體所開發的麒麟820、麒麟985、麒麟990等5G處理器晶片，均採用台積電7奈米製程(N7)以及7奈米製程EUV技術(N7+)，甚至是最新一代的麒麟1020，將採用台積電5奈米製程，這代表華為的主流5G晶片，勢必與台積電綁在一起。不只手機，AI晶片昇騰910、服務器晶片鯤鵬920以及電視鴻鵠系列晶片等，華為的業務可說是靠著台積電拚過所有競爭對手。

目前全球晶圓代工市場走入先進製程之爭，台積電在7奈米製程進程上與競爭對手三星遠遠拉開；5奈米製程部份，台積電先前已經宣布在今年上半年量產，三星則是預計2021年下半年投產。

依TrendForce 旗下拓墣產業研究院報告指出，2020年 Q1全球晶圓代工市場各大廠市場份額占比，以台積電54.1%穩居龍頭，三星僅15.9%，距離台積電有著極大的落差。

也就是說，目前在先進製程上，沒有一家企業的技術能贏過台積電，這也使得台積電在去年下半年以來產能一直滿載，目前南科18廠也已經完工，在新冠肺炎疫情爆發前，外界也預測5奈米首發客戶將勢第一、第二大客戶，也就是蘋果、華為拔得頭籌，但在疫情影響下，蘋果今年的新旗艦級iPhone發表可能從9月的秋季發表會延遲1個月，搭載華為海思麒麟1020的旗艦級5G手機，可能成為全球首發採用台積電5奈米製程的新品。

但在美國政府新一輪的華為禁令下，任何企業將半導體產品出貨給華為，都要經過審查，預料台積電供貨恐怕也會受阻，但在這120天的寬限期內，有外媒消息指出，台積電的確有移出部份產能協助華為，但不是外界所認為的7奈米，而是5奈米跟12奈米。

5奈米原因是台積電產能利用率約50%，還有空間可以滿足華為，12奈米則是用在5G基地台，若依照台積電先前所聲稱的5奈米製程良率提高80%來看，華為下半年的產品仍有辦法順利出貨，這也呼應台積電先前聲稱不會主動斷供華為，目前仍在接單的發言。

(中時電子報)