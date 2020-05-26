法務部長蔡清祥昨在立法院答詢時，對於罷韓團體以法務部Logo製作文宣是否要究責，表示「能原諒也可以原諒」。國民黨革實院長羅智強晚上再度在臉書發文，指刑法第159條是非告訴乃論，民進黨竟發明「部長特郝權」，只能說「綠色是原諒的顏色」，只要是綠色，殺人放火、傷天害理，都可以原諒。

羅智強今天下午先發文重批罷韓團體「把國家當他家」，並反問「如果是羅智強盜用法務部Logo，偉大的東廠政府會放過我嗎？」今晚他再度發文，且把大頭臉換上綠色，嘲諷意味十足。

他說，民進黨真的太威武了，居然發明了「部長特赦權」，刑法第159條「公然冒用公務員服飾、徽章或官銜者，處一萬五千元以下罰金」，這是非告訴乃論，檢察官有偵辦的義務。我們偉大的法務部長，居然脫口「能原諒就原諒」，「你憑什麼原諒？」

羅智強酸說，只能說，「綠色是原諒的顏色」，只要是綠色，殺人放火、傷天害理，在蔡皇的天恩之下，都可以原諒。

(中時 )