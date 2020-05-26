安達祐實前年來台辦藝術展。（中時資料照）

38歲日本女星安達祐實，在12歲那年演出《無家可歸的小孩》走紅全亞洲，不但創下當年日本電視劇最高收視率，也讓她成為日本第一童星，後來卻一度成為脫星，人生故事快比戲劇還精彩。

安達祐實在2歲時就入行拍廣告，12歲因演出《無家可歸的小孩》爆紅，從懂事前就生活在鎂光燈下，全是因為有個把她當搖錢樹的媽媽安達有里。安達祐實當年爆紅，養家重擔即落在她肩上，拍了不少廣告、電視劇，但酬勞全都被媽媽拿走，自己只分到一點點零用錢，媽媽還曾因為擔心她的牙齒長得不齊影響到廣告合約，因此要求她5歲就開始戴假牙，學生時期更曾受到同學霸凌，童年過得不快樂。

安達祐實2003年來台辦簽名會。（中時資料照）

安達祐實曾因母親拍AV，關係一度降到冰點，去年睽違15年再度同台上節目。（取自日網）

除此之外，安達祐實曾在節目上透露，小時候經常出入電視台，暗戀一個幕後工作人員的哥哥，她一直視對方為初戀對象，不時會送對方情人節巧克力，媽媽都知情，未料上小學後她在家中再碰到對方，竟是媽媽親自向她宣布：「從今天起，他就是你爸爸了。」雖然當下幼小心靈受到打擊，但由於太喜歡對方了，後來她還是對初戀情人變成自己的繼父感到開心。

在安達祐實成年後，因童顏外型受限戲路，工作量大減，當時擔任經紀人的媽媽竟在未告知她的情況下，安排她拍攝全裸寫真集，之後安達有里還在2009年以51歲的高齡下海拍AV，因此爆出母女關係決裂，兩人去年才相隔15年再次同台，關係修復許多。

安達祐實為拚轉型，在《花宵道中》有露點激情床戲。（資料照）

而安達祐實為拚轉型，2013年先接拍全裸不露點的性感寫真， 隔年又在《花宵道中》扮藝妓大解放，首度露點並真槍實彈上演激情床戲， 甚至還有被抓奶凌辱的畫面，是她出道以來最大尺度，可見其想轉型的決心。

至於安達祐實的情路，她在24歲時就帶球閃嫁諧星井戶田潤，卻因男方劈腿，這段婚姻只維持3年4個月，直到2014年，她再婚攝影師桑島智輝，並生下次子，一家幸福美滿。

雖然現在已是兩個孩子的媽，但安達祐實仍神奇凍齡，日前更登上熱門少女雜誌《CanCam》封面，成為雜誌社創刊以來「最老封面人物」，最強童顏被狂讚是「奇蹟的38歲」，而安達祐實也自曝維持凍齡方式，主要多吃素食，肉類的份量每次限300g。

(中時電子報)