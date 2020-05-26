新冠肺炎疫情趨緩，高雄正修科大建築與室內設計系走出校園，在文化中心舉行以「蘠」為主題的畢業成果展，42組作品運用巧思營造人與人、人與環境間溫馨互動；校長龔瑞璋表示，畢業班同學將4年所學加上創意構想及木工廠的配合，應用在住居、藝術、舊建築再利用空間，雖有新冠疫情及超大豪雨來襲，仍澆不熄同學創作的熱情。

正修科大建築與室內設計系本屆畢業展以「蘠」作為主題意象，牆，是構築空間最純粹的元素，薔則象徵猶如含苞待放的花蕊，在無數日夜滋長下，未來盛開綻放，同時也表達學生對未來在建築與室內設計的夢想不因畢業而結束。

正修科大建築與室內設計系本屆畢業班共有42組作品，除於文化中心配合青春美展所展示的20組設計作品外，並參與兩項全國性畢業設計聯展，包括市府文化局與中華民國設計師協會於高雄市駁二藝術特區舉辦的「青春設計節」線上競賽展演及台灣室內空間設計學會於台北市松山文創園區主辦的「第九屆全國室內設計／空間設計聯合畢業展」線上競賽展演，透過三大展覽展現正修科大建築與室內設計系對設計的熱忱。

建築組第一名作品「大隱·隱於市」，以禪宗佛寺呈現，設計者洪庭淯、王姿云，現代人隨著生活步調越來越快，心理疾病及精神壓力大，傳統寺院大多設在郊區，交通不方便，在市區選定一處佛寺與公園結合，感受一個能在時間流轉中停留的沙洲。洪庭淯說，創作主要在營造一個心靈平靜的空間，再結合休閒文化，騎騎腳踏車，走訪圖書館，增添生活樂趣。

室內設計組第一名創作「Xe đạp điện」東南亞移工異鄉小確幸，以外籍移工文化休閒場所呈現，設計者楊詩涵、陳渝諠說，假日車站周邊以騎乘電動自行車的東南亞移工，可設計一處能排解思鄉與陌生感的空間，讓外籍移工有幸福的感覺。

建築組二、三名作品分別為「遺落·轉生」呈現打鐵文史館與聚落創生，設計者為李秉恩、許和恕；「融合與面對」以台灣與東南亞多邊文化與經濟交流園區呈現，設計者李易儒、黃毓晴。

室內設計組二、三名作品分別為「綠鷹架」都市閒置空間再利用，設計者林采潔、洪振凱；「羊的庇護所」，動物護生園區呈現，設計者陳美璇、柳智培。

系主任蔣曉梅說，藉由市文化中心優質展覽空間，傳遞正修建築畢業成果主題與特色，讓學生作品更近距離與社會大眾面對面，並與產官學界交流互動。

本次展出與歷年青春美展不同的地方在於現場除設計作品外，還展示6組的實務專題研究，值得一提的是董怡秀、洪振凱及邵為晟同學配合教育部潔淨能計畫，專題研究中以「綠能建築設計準則研擬暨綠能住宅準則概念轉化之研究」，將風力、太陽能、水資源潔淨能源應用，以35種設計概念圖呈現，提供未來實務界設計住宅時思考，研究成果獲實務專題第一名肯定。

(中時 )