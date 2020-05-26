健保翻轉醫療教育陽明師生參訪偏鄉醫療。（健保署北區業務組提供／呂筱蟬桃園傳真）

為使學生實地了解鄉偏遠地區醫療情形，健保署北區業務組與國立陽明大學公共衛生研究所張鴻仁教授合作，帶領學生參訪桃園市復興區偏鄉醫療照護，期盼學生投注偏鄉醫療之努力且深受感動，未來將感動化為回饋應用於公共衛生及醫療改善課題。

山上居民遇到健保卡片遺失或毀損，需親至郵局郵寄或遠赴健保署申請，往往耗上半天來回路程時間，或需等待5-7天才領取，極為不便，健保署與復興區公所合作，讓民眾不用下山直接於公所在地製卡10分鐘就可以領到健保卡，同學們對於在地製卡流程及快速領卡便民服務感到十分驚奇。

衛生所主任林德文說明當地居民醫療需求、慢性病、BC肝炎推動、復健治療，以及為當地孩童提供整合式早療服務，以利於黃金治療期積極治療，參訪醫學生充分感受到偏鄉醫療人員除了要克服幅員遼闊，更需考慮公衛醫療及在地文化結合因素，對於長期用心深耕醫護人員之服務熱忱表達高度敬佩。

因應新冠肺炎疫情，遠距醫療降低民眾等候特殊專科診療時間，以及下山到醫院就醫之風險，長庚醫院於108年創新推動5官鏡遠距醫療，讓山上醫療站利用影像顯示系統，遠距即時與林口長庚醫院專科醫師連線會診，目前提供皮膚科門診，陸續將增加眼科、耳鼻喉科等遠距醫療服務

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