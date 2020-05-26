疫情趨緩，表演藝術團隊也猶如「解凍」，從演出取消的寒冬中迎來春天。不只國家交響樂團在日前重返國家音樂廳，也有不少團隊陸續將回歸舞台，讓音樂、戲劇、舞蹈能再次滋養大眾生活。
在上半年演出節目中，寶吉祥交響樂團、長榮交響樂團紛紛以音樂向防疫人員致敬，寶吉祥交響樂團將音樂會名稱訂為「樂ㄩㄝˋ與樂ㄌㄜˋ」，表達「願以音樂向所有防疫人員送上致敬，願以音樂讓台灣民眾得免疫之樂」的心情。長榮交響樂團則獻上貝多芬第三號交響曲《英雄》，感謝防疫人員願在人心惶惶的時刻，站在前線像英雄般守護大眾。
除此之外，也能發現曾因疫情而延期演出的節目，隨著防疫新生活運動推行，迅速確定復演日期。如故事工廠的《再見歌廳秀》、純人聲無伴奏樂團Voco Novo的十周年音樂會、誠品室內樂節的《首席‧超樂之巔》及《幻彩․光影․德布西》等，都將於6月底前登場，準備為大眾演出。
(中時 )
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