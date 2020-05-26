彰化市公所發表新書〈來去彰化當吃貨〉，市長林世賢歡迎各地遊客拿書按圖索驥，一起到彰化來品嚐好吃的肉圓、爌肉飯和許多隱藏版巷弄美食等，帶動觀光商機。（謝瓊雲攝）

彰化市美食眾多，最知名的莫過於彰化肉圓和爌肉飯。（謝瓊雲攝）

彰化市美食眾多，麻糬和桂圓蛋糕也是全省出名的團購伴手禮（彰化市公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市公所26日舉行〈來去彰化當吃貨〉新書發表會，市長林世賢表示，彰化市小吃美食很多，歡迎各地遊客拿書按圖索驥，一起到彰化來品嚐好吃的肉圓、爌肉飯和許多隱藏版巷弄美食等，帶動觀光商機。

〈來去彰化當吃貨〉由彰化市公所出版，與FB臉書社團「彰化人大小事」、「彰化生活美食地圖」合作，由版主楊語絃帶路、美食部落客Kiwi林佳慧撰稿，耗時4個月，合力完成美食攻略秘笈，要讓更多「吃貨們」用舌尖記憶彰化城市的好味道。

林世賢說，沒吃過彰化銷魂爌肉飯，表示你沒來過彰化！疫情趨緩，正是出遊好時機，出版的美食新出將彰化市依東、西、南、北4個分區，製作美食地圖導引各種庶民美食攻略，圖文並茂，還可以智慧手機透過QRcode連結地圖，方便好找。

全書共網羅127家店，除了爌肉飯、肉圓、貓鼠麵等「彰化三寶」，還有知名伴手禮桂圓糕、麻糬、蛤仔麵和木瓜牛乳大王等名店，連地骨露、巷弄裡的素食麵、燉露等在地限定美食都一一在書中介紹。

楊語絃說，彰化市太平街素食麵店家眾多，細究才知道早期許多長輩習慣吃早齋，為了配合生活習慣與需求，素食麵攤應運而生，在這次採訪過程中發現許多老店逐漸凋零，有的是老闆或老闆娘病逝收攤、也有的第2代或第3代不願再接手，好滋味成為絕響，只能透過圖文回味、懷念。

林世賢指出，彰化市位處山線、海線鐵路交會處，具有熱絡的經濟與豐富人文活動，因而孕育出獨樹一格的飲食文化，各家自有獨門配方，對食材、湯頭、醬料與烹調工具都很講究，新書首批印行1000本，數量有限，歡迎踴躍索取，外地遊客亦可直接至彰化市公所的彰化旅遊網，自行下載電子版參閱。

(中時 )