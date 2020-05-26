義大皇家和天悅飯店666住房優惠專案喊卡 18:552020/05/26 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 義大皇家酒店。圖／義大世界提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為避免被外界不當解謮，義大皇家酒店及天悅大飯店26日晚發表聯合聲明強調，他們推出的6月住房優惠專案，全名為「6月為英雄們刷一波666。感謝HERO，才有ZERO。」，其目的在商業促銷，並對防疫期間的無數英雄（HERO）表達感恩回饋之意，並無任何政治考量。 飯店表示，因有媒體將優惠專案的「666」，不當解讀為與政治活動有關，令他們深感困擾。為避免無謂誤會或聯想，他們決定自今日下午7時起撤除該專案，停止銷售。停止銷售前已預訂的客戶，仍依優惠專案內容享受優惠。 (工商 ) #住房優惠專案 #不當 #HERO #優惠專案 #停止 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳明通：ECFA沒有十年效期 04:102020/05/22 全球財經 三陽白牌電動機車 擬搭中油電池 04:102020/05/22 投資理財 繼美國之後 英強森擬停止對中國的依賴 10:462020/05/22 國際 韓陣營二度聲請停止執行 再次敗訴 12:552020/05/22 社會 阿里山暴雨2處坍方 森林鐵路停駛 13:162020/05/22 社會 國台辦：台獨港獨勾結插手香港事務 勸綠停止肆意攻擊 19:112020/05/22 兩岸 本報與遠見雜誌 推聯合訂閱優惠專案 04:102020/05/24 企業經營 《金融股》一銀推薪轉戶美元優利定存 10:342020/05/25 財經 傅崐萁明入監 喊話花蓮鄉親：付出不會停止 14:132020/05/25 政治 譚德塞指非洲疫情全球最輕 聯合國籲各國停止內戰 17:142020/05/26 國際 財經熱門新聞 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 去美化時代來臨！陸晶圓代工龍頭砸重金 綁住台積電叛將 - 財經 15檔振興券概念股 歡呼 - 財經要聞 - 工商時報 港版國安法重傷香港金融地位？專家：影響不大 - 財經 華為突圍找三星 台積電護單不放手 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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