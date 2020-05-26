為避免被外界不當解謮，義大皇家酒店及天悅大飯店26日晚發表聯合聲明強調，他們推出的6月住房優惠專案，全名為「6月為英雄們刷一波666。感謝HERO，才有ZERO。」，其目的在商業促銷，並對防疫期間的無數英雄（HERO）表達感恩回饋之意，並無任何政治考量。

飯店表示，因有媒體將優惠專案的「666」，不當解讀為與政治活動有關，令他們深感困擾。為避免無謂誤會或聯想，他們決定自今日下午7時起撤除該專案，停止銷售。停止銷售前已預訂的客戶，仍依優惠專案內容享受優惠。

(工商 )