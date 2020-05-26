大華科大為迎接8月1日更名敏實科技大學，甫裝潢完畢的敏實圖書館26日舉行啟用典禮。校長張浣芸表示，過去圖書館是念書、找資料的地方，現在圖書館則提供舒適的氛圍，讓使用者樂於在此探索知識，建構學習。

敏實圖書館由敏實集團創辦人秦榮華，挹注400餘萬元裝修，邀請新思國際公司負責人陳芬玲設計規畫，引入多元新穎的人文與藝術空間設計，去9月動工，今年5月全部圓滿落成。

煥然一新的優質移動人文閱讀空間，創意共學的敏書軒，師生激盪共享的敏學堂，以及融合抽象大師米羅設計元素的敏藝廊，都是別出心裁的人文與藝術資訊傳播空間。中間並有許多精彩典藏，如鎮館之寶國寶級藍鵲大師李國欽先生的台灣水牛陶瓷作品及石鼓詩文「獵遊」書法。

整體設計風格，結合敏實科技大學今後發展AI智能科技的智慧製造與智慧車輛兩個新系的人文博雅素養，形成AI科技與人文藝術的完美結合，提供青年學子們思考涵養與自我成長學習空間，也為「自學」、「共好」及「互動」實踐的體驗。

(中時 )