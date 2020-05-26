一架俄羅斯Mi-8直升機在楚科奇地區(Chukotka)的阿納丹鎮(Anadyr)墜毀，機上4人全部遇難，這是Mi-8直升機在1星期的第2起事故。

防衛世界(Defense World)報導，楚科奇自治區政府消息人士的話說：「機上的4人都確認死亡。墜機的初步原因是技術故障。」

特別調查組已被派往墜機現場進行調查，直升機的「黑盒子」已經被發現。

這是本月俄軍的第二起Mi-8直升機墜毀，前一次發生在19日，失事地點在莫斯科州，當時機上硬著陸，3名機組人員喪生。

聲明說，莫斯科時間19日20時左右，一架Mi-8直升機在距莫斯科州克林市(Klin )以北20公里處進行訓練飛行，結果直升機突然失去動力，緊急在無人區域硬著陸，然而直升機完全損毀，機上3名機組人員傷重不治。

另外，在5月7日，俄軍還發生了另一起直升機墜毀事故，當時一架Mi-35攻擊直升機在克里米亞墜毀，1名機組人員死亡，另外2人生還。

Mi-8直升機是米爾直升機公司在1961年完成研發的通用運輸直升機，北約稱為「河馬」，於1967年進入蘇聯軍服役，具有構造簡單、維修容易、用途廣泛的優點，它的外銷型稱為Mi-17，生產量超過1萬2千架，外銷超過80個國家，是目前世界上產量最大的直升機。

(中時電子報)