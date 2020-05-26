每年5月報稅季，今年因肺炎疫情影響，申報截止時間展延至6月底，依財政部國稅局統計，目前多數民眾尚未完成申報，台新銀行建議，民眾報稅時可把握三項原則，即善用「海外所得」、活用「分離課稅」及運用「有價證券贈與型信託」來減輕整體稅賦負擔。

台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩表示，綜所稅申報截止時間展延，除可讓民眾有多一些時間準備外，也提醒民眾應關注如何聰明繳稅，按時納稅又不讓荷包縮水。今年政府新增四項申報新制，如長照特別扣除額、薪資所得計算方式、調高基本生活費至新臺幣17.5萬元，及同性伴侶可以選擇合併申報等，將可降低民眾稅賦支出。

盛季瑩指出，因所得稅採「綜合所得稅」與「最低稅負制」孰高課徵，其中「海外所得」為「最低稅負制」的稅基之一，民眾如喜好布局海外金融商品，如境外基金、境外結構型及海外公司債等商品，善用「海外所得」，即可享有最高每戶每年670萬元的免稅額度，且超過稅率部分所得一律採20％計算。

即申報綜合所得稅時，當海外所得達到或超過100萬元，或海外所得加上其他計入稅基的所得淨額總和大於670萬元，才需課徵海外所得稅。盛季瑩建議，民眾可檢視現有投資部位，在評估匯率風險後，適時藉由轉換金融產品標的提高海外所得比重。

偏愛境內金融工具的民眾，盛季瑩認為，民眾要懂得活用「分離課稅」效果。舉例來說，如海外所得已超過免稅額度的投資人，可考慮如國內發行的公債、公司債及金融債券利息所得等相關工具，再將稅率降至10％的分離課稅稅率。若投資在股市的資金配置比重較高，每年獲配高股利，儘管政府已通過股利所得課稅新制，然而股利收入仍須面臨高達28％稅率，投資報酬恐怕會大打折扣。

盛季瑩建議，可活用「有價證券贈與型信託」的方式，在低利率環境下，以本金自益、孳息他益架構方式，透過信託特有的折現效果，達到顯著稅務規劃與資產移轉的效果。透過投資理財節稅三原則，讓投資理財工具除「開源」外，在報稅時更可以達到「節流」的效果，進而達成降低投資人稅賦負擔並提升投資的實質報酬。

(工商 )