大千醫療體系總裁徐千剛頒授名譽博士學位。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

大千健康醫療體系總裁徐千剛，經國立聯合大學名譽博士學位審查委員會審查通過，26日獲頒名譽博士學位，肯定他在醫療、教育、社會公益的貢獻。

聯合大學落實大學學術自主精神，針對在學術、專業或文化上有特殊成就或貢獻者，頒授名譽博士學位。26日徐千剛獲頒名譽工學博士學位，縣長徐耀昌、立委徐志榮、議長鍾東錦、縣議員孫素娥、黃月娥、鄭碧玉、廖秀紅、禹耀東、林寶珠、余文忠、苗栗檢察署檢察長鄭鑫宏、法院庭長宋國鎮、苗栗市長邱鎮軍、公館鄉長曾美露、頭屋鄉長徐鑫榮、苗縣醫生公會理事長吳順國、仁德醫護管理專科學校董事長鍾佳穎等人前往見證，由聯大校長蔡東湖頒授學位證書及撥穗。

聯合大學校長蔡東湖表示，徐千剛秉持「回歸鄉里」精神，以及「醫者天職」使命，創立大千健康醫療體系，並以全人照顧、全心關懷理念，提供苗栗及山地偏鄉完整且多元的醫療服務，深受地方民眾肯定。

大千醫院更積極延聘來自台大、長庚、榮總等主任級醫師，購置醫學中心等級的醫療設備，強化苗栗醫療的完整性，成為苗栗縣首家癌症醫療品質認證醫院及重度級急救責任醫院。

此外，徐千剛認養紋面國寶、關懷弱勢族群、致力社會公益，大千健康醫療體系並成為企業善盡社會責任的典範，受金峰獎、原曙獎、SNQ國家品質標章等獎項肯定。

徐千剛感謝聯大的肯定，並表示，成果歸功於大千全體同仁，將秉持「醫者仁心」的初心，持續為苗栗醫療努力，並參與社會公益、貢獻社會。

蔡東湖說明，大千不只對聯大師生的醫療照護，近年積極推動雙方醫學研究合作，期許打造健康苗栗，攜手營造苗栗為適合就學、就業和居住的友善城市。

(中時 )