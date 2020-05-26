苗栗家扶中心受新冠肺炎疫情影響使得民生物資大幅縮水，經濟弱勢家庭的生活更顯困苦，群聯電子股份有限公司號召員工響應捐善款，3天募集83萬元，並採購麵、油、餅乾、罐頭、衛生紙等12項生活物資，幫助苗栗縣內935戶經濟弱勢家庭。
群聯電子董事長潘健成號召員工發揮愛心，籌辦「2020抗疫物資捐贈專案」活動，共同協助弱勢家庭度過難關，期盼能拋磚引玉，社會大眾與企業也能齊心投入，關注社會公益。
26日群聯電子副總經理鄺宗宏代表捐贈，苗栗縣副縣長鄧桂菊也前往見證。苗栗家扶中心主任湯鳳琴指出，捐款及物資缺乏之際，群聯電子及時提供充足的生活物資，令人感動
共獲捐83萬元，購買麵、油、餅乾、罐頭、衛生紙等12項生活物資後，贈與苗栗縣內935戶經濟弱勢家庭，感謝企業的善舉樂捐及時提供經濟弱勢兒童有充足的生活物資。
鄺宗宏表示，群聯秉持「在地經營、在地關懷」理念，積極參與公益活動、協助社會弱勢，得知家扶扶助弱勢家庭因疫情衝擊造成收入減少甚至失業等困境，基於回饋社會之心，號召員工捐款採購物資，一同對抗疫情，讓弱勢家庭感受社會溫暖關懷。
家扶中心指出，27日起志工將在卓蘭、大湖、泰安、苗栗及苑裡等鄉鎮市設據點，將群聯捐贈的愛心物資發放給弱勢家庭。
(中時 )
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