針對古蹟活化再利用、眷村文化保存議題，文化局長林思伶允諾朝資產再活化、博物館生活化目標前進。（袁庭堯攝）

高雄市議會26日進行教育部門質詢，藍綠議員對於古蹟活化再利用、眷村文化保存議題均表關切，希望文化局主動積極規劃相關配套活動。文化局表示，資產再活化、博物館生活化均是未來努力的目標。

針對高雄On The Bridge 紅橋餐廳22日停業後的善後處理，議員李喬如要求文化局與業者協調妥善處理積欠租金與裝潢設備折舊抵償租金問題，後續應開放市民免費使用鐵路觀景台，不要再委外營利。

議員陳若翠則針對耗費上億元整修修復的日治建築「逍遙園」延後驗收、後續使用計畫、是否開放參觀、挹注財源等問題提出質疑。文化局長林思伶表示，該場域初期會開放參觀，未來將朝藝文講座、小旅行、導覽、修復工法策展等方向進行，也會開放招商。

針對中都磚窯廠閒置現況，議員曾俊傑要求文化局提出活化計畫，重視當地「第二美術館區」的美譽。林思伶表示，會主動協助唐榮公司活化當地，等疫情過去，6月會再舉辦當地小旅行的活動。

議員簡煥宗以旗津天后宮、哈瑪星代天宮修復工程為例，提醒文化局古蹟修復過程需適時向市民說明，彌平網友謾罵及爭議。文化局強調修復均要按照調查條件施工，也有專人監督，請市民放心。

議員李雅靜關心黃埔眷村後續規劃，文化局表示，去年底市府已成立保存諮詢委員會，負責陸海空三個眷村，黃埔眷村已與國防部取得共識，未來將定調為國家級眷村文化園區。

(中時 )