與旺旺集團共同開發水神的日本公司「Dairy Techno」社長富田守25日赴神奈川県三浦市，代表旺旺集團捐贈微酸性次氯酸生成機，並獲三浦市長吉田英男頒發感謝狀。富田表示，繼逗子市用這台機器製成水神（微酸性電解次氯酸水）免費送給民眾後大受好評，現在神奈川縣還有17個市町村也期盼獲捐贈。

逗子市接受旺旺集團和Dairy Techno捐贈微酸性次氯酸生成機後，5月16日日起的周六、日都舉辦免費發放水神給市民的活動，受到民眾一致好評，後來還捐了第2台。逗子市平日也提供給養老院等設施免費領取水神。

逗子市長桐谷覺表示，他在神奈川縣的市町村會議上介紹了獲旺旺和Dairy Techno捐贈微酸性次氯酸生成機之事，並透露，旺旺還想捐贈給其他有需要的自治體，結果有17個市町村首長踴躍表示也想獲捐贈。

富田表示，Dairy Techno的庫存不夠，只能先捐10台給10個自治體，但向旺旺詢問後得知，旺旺已準備了300台，預定6月可出貨，故6月中旬即可捐給神奈川縣想要微酸性次氯酸生成機的17個市町村。

繼神奈川縣逗子市之後，旺旺集團已陸續捐贈微酸性次氯酸生成機給該縣的葉山町、三浦市等自治體，在日本機能水財團的推薦下，接下來還預定捐給鎌倉及橫濱市的17區等。

富田表示，「葉山町獲贈也很高興，平日也提供給民眾免費領取。」「神奈川縣和東京都一樣確診數多，是日本最晚解除緊急事態宣言的地區，我認為水神在神奈川縣被廣泛接受是好事，因沒有消毒水刺鼻的臭味，大家口耳相傳，已然掀起話題。」

(中時電子報)