陳泰樺（右）坦言《父後七日》與吳朋奉對戲十分放心。（資料照）

吳朋奉與陳泰樺因戲結緣，情同父子。（陳泰樺提供）

吳朋奉與陳泰樺因戲結緣，情同父子。（陳泰樺提供）

2人與愛犬「碰碰」合影。（陳泰樺提供）

演員吳朋奉以電影《父後七日》、《歸途》還有戲劇《第一響槍》分別拿下金馬獎男配角獎、台北電影節影帝及金鐘戲王，豈料26日驚傳於家中腦中風猝逝，享年55歲，消息一出讓許多人感到惋惜。他的藝術家乾兒子陳泰樺不捨表示：「滿分的藝術家，一百分的人生，有重要事先離開嗎？好，那路上順利平安喜樂。朋奉爸，下次聊，好走。」

吳朋奉生前瀟灑豁達，雖事業得意，但感情世界卻很低調，終生未婚無子。不過他倒是一位乾兒子，就是《父後》片中飾演表弟小莊的陳泰樺。陳受訪表示：「今天早上睡醒進廁所聽到『你乾爹走了』我還不大理解，腦袋不能理解這什麼句子，然後我就抓衣服衝去殯葬社現場，就像一場荒誕的怪夢，到現在還是覺得，這比較像是一場夢。」他透露2人上一次見面在去年12月，平常都用臉書聊聊近況，狀況都正常，「因為爸是劇場演員出身，肢體身段都是練過的，所以我一向認知他的身體比長期坐著工作的人還健康。」

陳泰樺平常都稱呼吳朋奉「阿爸」、「爸」，他們在2007年因王育麟導演的《如果我必須死一千次》拍攝結緣，「我們在殺青時的車上，他說我如果當他乾兒子的話，我會『很爽』，不知道會爽什麼很好笑，我就乾杯答應。」吳朋奉和陳泰樺的父子情猶如朋友，會一起去泡溫泉、吃海產、討論電影，「去年一起在他家跨年煮火鍋，他跟我分享發生過的有趣怪事」，吳朋奉也有頑童的一面，「有次我們喝完很嗨，玩跪著打架的遊戲，結果太危險了，玩一下就用擁抱結束。」

在電影《父後七日》中，吳朋奉飾演道士阿義一角，片中經典台詞：「我幹天幹地幹命運幹社會，你又不是我老爸，你給恁爸管這麼多！」陳泰樺透露，當時與他拍攝這場戲十分過癮，「我們認識很久，他又是介紹我演戲的人，所以那時候演起來很像表演驗收，跟他對戲可以超舒服、超透入、超穩、超放心地投入在表演中。」

曾演出《父後七日》主角阿梅的王莉雯現職編劇，她回憶當年拍攝時都用台語叫吳朋奉「哥哥」，並形容吳雖然是前輩，但毫無架子，「他很風趣，有時候下戲後會約大家小酌聊天，很照顧年輕人，那時自己的幕前表演經驗不多，他看我生澀的模樣，會稍微提點幾句，但不會給我壓力」，和吳朋奉工作的時光，王莉雯也讚他相當有文采，常常加入即興的台詞為演出畫龍點睛，「我後來編劇的短片《海倫她媽》也邀請他來拍攝，他一下子就欣然答應，大力支持年輕獨立的創作者，也不會在意片酬，是個『不會有銅臭味』的人。」

(中時 )