前台視主播張宇26日出席陶瓷精品記者會，身為2個孩子的媽，張宇透露平時帶小孩、運動，工作對自己來說就是休假，也因為很多事情重疊在一起，很需要時間管理。被問到婚後是否會查勤老公手機？張宇說結婚前有看過老公手機，「當時為了要關音樂，不小心看了一下，發現全部都是工作群組，想說這男生也太無趣，感覺可以嫁」。

張宇說和老公互相都有彼此手機密碼，但平時不會看對方手機，她認為「我不想管，因為道高一尺，魔高一丈」，也透露老公愛家，自己不會浪費時間看手機，至於自己的手機隨時可以給老公看，「裡面應該都是滿滿的小孩照跟自拍照」，更說和老公之間沒有秘密，彼此坦誠信任。

不過張宇說自己有很多群組，也不諱言有「靠北老公」的姐妹群組，聊到最近一次罵老公的事，「我很不喜歡另一半在沙發睡著，我會有種被拋棄感覺」，甚至一開始想叫老公回房睡，老公竟回「我在思考」，張宇不甘心回話「可以去床上思考」，不過近期張宇改變想法，「最近我很喜歡他睡沙發，還會拿被子給他蓋，因為我可以獨享大床，挺好的」。

雖因結婚生子離開主播台，張宇也沒閒著，透露自己開公司做網路行銷，自認不比主播時期輕鬆，她也表示不考慮再重回主播台，「我走過這行，感謝有這個歷程」，加上近日藝人猝逝新聞，她認為「人生那麼短，就像我開創新事業，閒不下來，比起喝下午茶，我想過得更充實」。

張宇婚前檢查老公手機，發現都是工作群組，笑說「可以嫁」。（盧禕祺攝）

(中時 )