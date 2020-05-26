台灣新冠肺炎疫情持續宣布零確診的好消息，觀光旅遊市場跟著熱絡，飯店業者紛紛搭上疫情趨緩的熱潮祭出超值優惠搶客。全球最大飯店連鎖集團萬豪國際在台7家直營飯店推出史上首次聯合優惠，即日起凡入住7家飯店中的任1飯店，房客在退房時可獲得1張面額1000元的聯合優惠券，且在上述7家飯店館內食宿單筆消費滿4000元便都可抵用1張，相當於享有最高75折，並可使用至今年12月30日，使用彈性大。

萬豪國際旗下7家直營飯店聯手推活動，房客退房時就送1張面額1000元的聯合優惠券。（萬豪國際提供）

這次萬豪國際推出的聯合優惠活動集結台北國泰萬怡酒店、台北W飯店、台北北投雅樂軒酒店、台北中山雅樂軒酒店、林口亞昕福朋喜來登酒店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店以及台中萬楓酒店等7家飯店，台北國泰萬怡酒店總經理陳玫安表示，萬豪國際為了提升國內旅遊消費意願，同時也答謝疫情期間會員的支持，特別串聯7家飯店，並預估透過優惠券的聯合行銷，將為各飯店提升15%至20%的住房率。

福容大飯店墾丁店花蓮店。（福容大飯店提供）

福容大飯店也趁勢推出「福容Fun心玩」，旗下休閒型與城市型分店攜手合作，推出讓民眾跨區域、跨縣市玩的超值專案，其中最划算的就屬「福容高雄店加墾丁美棧大街旅店」，6月底前入住，2人同行便可享超殺價2999元起。

此外，超值的跨飯店專案還有像是「福容花蓮店+福容墾丁店」4999元起、「福容花蓮店+福容福隆店」5888元起，以及「福容淡水漁人碼頭店+福容福隆店」6999元等，幾乎等同買1送1，其中福隆店的房客更能步行就近參加5月30日開展的福隆沙雕藝術季「巨人的夢遊世界」，使旅程可看可玩性更高；另外還有結合北、高市區的「福容台北二館+福容福隆店」5888元起，「福容桃園店＋福容高雄店＋福容花蓮店」3店更只要5999元起，要讓民眾買到賺到。

今年的福隆沙雕藝術季將在5月30日開跑，本屆主題為「巨人的夢遊世界」。（福容大飯店提供）

北投麗禧酒店則是全新推出不用住宿也可享受紓壓時光的「森泉．雙人一日遊」方案，包含90分鐘的雙人獨立湯屋搭配雙人午間套餐，祭出3200元的優惠價，等同72折；另外還有90分鐘的雙人獨立湯屋、搭配麗禧下午茶2客，專案價2800元，相當於75折優惠。若想來趟1個人的山林微旅行，也有「輕泉．單人一日遊」專案可選，享受大眾湯的露天風呂搭配單人午間套餐，每位2150元；露天風呂搭配單人麗禧下午茶，每位1950元。

單人享受大眾湯與麗禧下午茶1客，每位1950元起。(圖片提供北投麗禧溫泉酒店)

(中時 )