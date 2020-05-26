新冠肺炎病毒肆虐，全球飽受威脅，凱基慈善基金會特地自海外購置口罩，捐助向來與台灣友好的日本；日本官房長官菅義偉公開致謝台灣人民，「感謝台灣企業家辜仲瑩先生的捐贈」，他相信，未來日本與台灣的友情將更加友好與緊密。

凱基慈善基金會董事長辜仲瑩指出，病毒無國界，雖然台灣防疫工作做得好，但不可能置身事外，尤其日本與台灣互動密切，共同身為亞洲人民更應該互相幫助。

日前，辜仲瑩以私人名義，捐助美國紐澤西州100萬片口罩；由於紐澤西州為美國三大疫情重災區之一，州長莫菲（Phil Murphy）向外求援；因此，辜仲瑩向國外購置100萬片口罩捐助紐澤西，莫菲特別公開向辜仲瑩與台灣人民致謝。

辜仲瑩認為，台灣人民在疫情之初，受到部份國家漠視及誤解，其實台灣人民針對疫情的付出，已經受到國際肯定，包括捐助口罩等實際行動，都證明國人沒有缺席這次的重大國際公共衛生議題。

本次接獲捐助的日本，由菅義偉代表公開致謝；菅義偉表示，感謝台灣人民，以及台灣企業的捐贈，這批口罩將通過厚生省分配給日本的醫療機構人員；凱基慈善基金會本次捐贈口罩給日本政府，希望協助日本對抗疫情，在疫苗出現前，政府及人民能持續防疫。

凱基慈善基金會以協助弱勢為宗旨，提供突遭變故的學生家庭或個人即時性急難救助，一直是基金會的核心業務；這次針對日本的口罩援助，是將關懷觸角延伸到遭受新冠肺炎打擊嚴重的其他國家，以實際捐贈防疫物資的作法，協助對抗疫情。

台灣疫情已經舒緩，凱基慈善基金會卻未停歇對外援助的計劃，抱持「人飢已飢，人溺己溺」的急難救助精神，進行國際人道援助，以善盡世界公民之角色。

(中時 )