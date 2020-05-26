參山處結合在地社區與觀光業者打造主題花卉裝置藝術展，為獅頭山風景區營造觀光新亮點，盼能振興地方觀光。（參山處提供／何冠嫻苗栗傳真）

今年南庄花卉節將於這周末30日起展開，交通部觀光局參山國家風景區管理處攜手在地社區與觀光業者，打造為期1個月的主題花卉裝置藝術展，以「跟著花開去旅行」為主軸，結合5大浪漫主題型塑成西班牙中世紀古城的百花巷弄，邀請遊客深度體驗南庄慢城的浪漫、慢遊與慢食。

參山處長柯建興表示，今年南庄花卉節結合南庄遊客中心、南江水岸廣場、康濟吊橋、十三間老街、情人巷等景點，並融入交通部觀光局代言人喔熊組長所化身的愛神，打造「花神喔熊邱比特-跟著喔熊祈許愛情」、「永恆的愛-跟著喔熊尋找愛情」、「跨越幸福-跟著喔熊去旅行」、「轉角遇見愛-跟著喔熊漫巷弄」、「情人巷-跟著喔熊來告白」5大浪漫主題，置身浪漫花境之中體驗深度南庄旅遊。

南庄花卉庭院美化競賽所選出社區團體競賽組、觀光產業個人競賽組，共15處的花卉庭院布置點也將同步亮相，參山處並配合規畫[email protected]投票活動，投票選出喜愛的花卉設計，可到南庄遊客中心兌換投票專屬小禮。另，花卉裝置藝術展則結合[email protected]闖關任務，邊賞花邊蒐集指定喔熊圖卡後，可再兌換限量知名文青插畫家Rommie聯名明信片、時尚花彩零錢盒、花漾香氛擴香禮盒與乖乖聯名包等好禮。詳細活動訊息與內容，可上參山國家風景區臉書粉絲專頁（https：／／zh-tw.facebook.com／trimnt／）

(中時 )