《天氣風險》總經理彭啟明表示，晚間鋒面將逐漸接近台灣，天氣將越來越不穩定。

中央氣象局指出，今（26日）晚至明（27日）受鋒面影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。《天氣風險》總經理彭啟明表示，晚間鋒面將逐漸接近台灣，天氣將越來越不穩定，明天全台由北至南都有機會出現瞬間強降雨。

彭啟明在臉書上表示，由於鋒面徘迴，本周天氣仍不穩定。彭啟明指出，今偏南風增加，造成西半部驟雨不斷，不過晚間鋒面開始逼近，各地雨勢將越晚越強。周三（27）鋒面將通過台灣，彭啟明預估雨勢將「由北轉南」帶來短時間強降雨及雷雨。下半天鋒面南移，北部的降雨開始緩和，中南部雨勢則會變得明顯。

彭啟明提醒，鋒面過境時要特別留意瞬間強降雨，這波鋒面並不會滯留太久，遇計周四（28日）就會向東離區去。但台灣位於南北風交會的位置，這周的天氣都不太穩定，各地山區也易有午後雷陣雨，出門攜帶雨具會比較保險。

《台灣颱風論壇》也指出，今晚鋒面接近，天氣將更加不穩定，在周三、周四這2天將受鋒面影響最劇，全台灣容易雷陣雨，民眾需要小心瞬間大雨、雷擊、強陣風。雖然這次梅雨鋒面少了西南氣流影響，不會比上次鋒面猛烈，但仍不排除有局部強降雨的可能。

(中時電子報)