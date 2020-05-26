屏科大木材科學與設計系今年畢業展，林建新從老電視獲得靈感，完成捲簾式拉門的紅酒櫃。（潘建志攝）

學生以台灣杉、紅檜、桃花心木、相思木、苦楝等5種國產材，依不同的木質製成不同部分，完成作品「茶．柴」，為一整套的泡茶家具組，用來泡台灣茶更添風味。（潘建志攝）

屏東科技大學木材科學與設計系畢業展往年都會到台北世貿中心展出，今年受到疫情影響首次未北展。26日在校開幕，作品多樣且具巧思，包括捲簾式拉門紅酒櫃、5種國產材打造泡茶桌椅組、木皮鞋等，透過創意與工藝技巧展現木材之美。

今年畢業展以「即期品味」為策展主題，代表醞釀時刻、綻放風味，展現新舊文化與多元理念。畢業班導師林錦盛說，台灣禁伐30年後，前年開始開放國有林疏伐，今年是國產材第3年，同學們的作品也大量使用國產材，別具意義。

學生郭庭宏、邱泓裕、林宇程、陳俊毅便以台灣杉、紅檜、桃花心木、相思木、苦楝等5種國產材，依不同的木質製成不同部分，完成作品「茶．柴」，為一整套的泡茶家具組，用來泡台灣茶更添風味。

學生陳泓翰、卓宜伶則以薄0.6mm的台灣杉單板，結合皮革製作成木皮鞋，非常特別。陳泓翰說，極薄的木材單板有韌性，加上木材紋路，能製成具個人風格的木皮鞋，未來若能增強單板的耐折性及防水性，具有商業化潛力。

學生林建新則從老電視獲得靈感，完成捲簾式拉門的紅酒櫃「眷戀門」。他說他雖然沒見過拉門式老電視，但曾有人委託他修理過，便以此為發想，結合捲簾製成紅酒櫃，捲簾還能替換，兼具實用性與裝飾性。

(中時 )