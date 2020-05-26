中國市場近期受二大消息衝擊，引發投資人對中國經濟發展前景疑慮。其一，是21日召開的第13屆全國人大會議宣布，將審議「香港版國安法」，針對「顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預」等行為加以管制，外界憂心此舉將導致香港街頭再度動盪；其二，美國參議院20日通過「外國公司問責法」，要求嚴加監管所有外國在美上市公司，並加強其資訊披露。

針對香港版國安法，中信中國50經理人葉松炫表示，雖然港股22日早盤大跌逾500點，但對陸股直接影響不深。根據國際貨幣基金組織統計資料，1997年香港回歸時，香港GDP佔中國大陸約18％，但如今這個數字已降為2.7％，也就是說，假使香港版國安法使另一波反送中運動再起，對中國經濟影響亦有限。

如果回顧去年「反送中運動」期間陸股指數表現，反送中運動從6月9日反送中大遊行鳴槍，約至2019年11月24日本土泛民派大勝親中建制派，暫時劃下休止符。根據彭博統計，這段時間，台灣主要陸股ETF追蹤的指數，都是上漲的，中信中國50追蹤的MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數漲幅甚至達到8.23％。

對於外國公司問責法，葉松炫指出，此法仍待美國眾議院及美國總統川普簽署後，才正式生效。而過去國會通過的法案，通常存在「理想與現實的距離」，具備執行上的難度，若是政府直接發出的行政命令，就可能出現較大影響。

此法案是針對所有外國企業均強制管制，但美國政府卻劍指陸企，顯現這更接近中美貿易戰的延伸。葉松炫強調，美國總統大選已近，川普為避免市場震盪，不會採取於實體經濟有害的大動作，多半只是選舉考量的操作。

葉松炫分析，外國公司問責法的通過也可能是瑞幸咖啡財報造假事件的餘波，因此將特別針對財報或公司內部有疑慮的企業嚴格把關。對照瑞幸咖啡在美國掛牌不到一年，就因財報無法發布而暴雷，在美上市的陸企，如為鉅量級知名企業，且上市超過三年以上，財報經過市場嚴格檢視，體質相對安全。中信中國50所持有的美國上市陸企，例如阿里巴巴、京東、網易等，都是符合上述體質，相對穩健的標的。

此外，阿里巴巴回港上市後，諸如京東、網易、百度等近期也傳出將回港二次上市，對陸企來說，假若中美紛爭擴大，於香港上市也能達到分散風險的效果。

(工商 )