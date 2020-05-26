人民幣兌美元在岸價（CNY）26日下午4：30收升34點，中段一度升穿7.13，高見7.1267。

人民幣兌美元在岸價收報7.1354，較上日下午4時30分收報7.1388，升34點或0.05％；較晚上11時30分最後成交價7.1361，漲7點。

離岸價（CNH）早段曾升破7.14，高見7.1379，截至下午5時44分，離岸價報7.1437，在岸價報7.1325。

官方今日開出的中間價報7.1293，較上日7.1209，跌84點或0.12％，創2008年2月27日以來新低。

交易員指出，市場風險偏好略有回升，美元則回落，但市場美元買盤較旺且中美緊張局勢仍令市場擔憂，人民幣漲幅午後有所收窄；當前中美雙方尚未有更多實質性動作，匯率後續走向存在較大不確定性，短期人民幣升貶空間均有限。

另有交易員認為，消息面的衝擊料更明顯，中美貿易摩擦、疫情及中國推進香港新國安立法等爭議均是中美關係惡化的潛在催化劑，離岸及在岸人民幣風險逆轉指標均出現上行，表明貶值壓力仍在累積。

(工商 )