今年端午連假共4天，受國內疫情回穩，交通部高速公路局今日表示，研判返鄉、旅遊旅次會增加，預估交通量上看120百萬車公里，整體車流量直逼初一水準。相關疏導措施，包含：前三天0時至5時，國道免收費，最後一天延長免收費時間至10時、高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控、開放路肩等。

歷年端午節於5月底至6月中旬，由於今年閏4月，導致今年端午節較歷年晚，為6月25日至6月28日，共4天。交管組科長蔡明哲說，假期首日南下預估最大量，是集中度最高的一天，第三天是北向最大量，達115百萬車公里，連假前三天交通量落在110至120百萬車公里，是平常交通量的1.4倍水準。

端午連假國道疏導措施，包括：收費採單一費率，即打75折，無每日20公里優惠里程；國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。6月25日至27日每日0時至5時暫停收費，為鼓勵民眾提早北上，收假日6月28日免收費時段延長至上午10時。其他還有入口高乘載管制、入口匝道封閉、開放路肩、入口匝道儀控等。

(中時電子報)