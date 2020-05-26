EXO成員BAEKHYUN於去年7月正式SOLO出道，首張個人專輯光預售量就突破40萬張，橫掃66國iTunes專輯排行榜，並創下「2019年SOLO歌手專輯銷量第一」的紀錄，時隔約9個月，BAEKHYUN終於帶著第2張迷你專輯《Delight》回歸，專輯發行前預售量便突破73萬，發行後獲68國iTunes排行榜冠軍，再次創下新紀錄。

為了讓大家看到與以往不同的BAEKHYUN，他不僅變換髮型也做了許多努力，被問到與上一張專輯的不同之處，BAEKHYUN回答上一張專輯《City Lights》展現的是白天與黑夜的不同樣貌，以及自己的性感面，這次的《Delight》則是「不知道你會喜歡什麼，所以都準備了」的概念，有著十分奢華、花俏、和藹可親的樣貌，就像是綜合禮物套組。

至於選定〈Candy〉為主打曲的原因，BAEKHYUN說道：「主打候補曲其實有很多，選擇〈Candy〉的原因是想要多展現舞蹈的部分。」更強調新專輯收錄的歌曲其實都是能當作主打歌的級別。《Delight》已與韓國同步在台數位發行。

(中時 )