澳門賭王何鴻燊於今（26）日病逝於香港養和醫院，享耆壽98歲。二房長女何超瓊代表發言，指今日家屬以極度沉重的心情宣布，父親在下午1時安詳離世，形容父親在香港舉足輕重，德高望重，愛惜香港人，而子女亦傳承其家庭教育，取諸社會，用諸社會，強調父親永遠在家人的心中。

根據《東網》報導，1940年代，何鴻燊曾經在中葡日合資的聯昌糧油公司負責出海押船，進行糧食買賣或交易，而公司的中方老闆便是前香港立法會議員周梁淑怡的父親梁基浩。

當時何鴻燊身纏30萬元巨款出海進行買賣，結果遇上海盜，被搶劫所有財產及衣物後，並與全部船員赤條條地在機關槍下「等死」。何鴻燊當時被槍管指著，生命危在旦夕，腦中只想着父母和家人，幸好海盜分贓不均，引發內訌，他便乘機與船員將貨船駛離，僥倖安全逃脫。

1961年，何鴻燊與「賭聖」葉漢、葉德利、霍英東等結盟為「四大天王」，挑戰傅老榕及高可寧兩家族雄霸澳門博彩24年的專利權，最後以多於傅高兩家族1萬7千元的權利金，讓澳門賭業正式改朝換代。

但舊勢力不甘心，為阻止何鴻燊「四大天王」開業，不惜拉攏高層官員向澳督施壓，有人更發出匿名電報給葡國政府稱「新集團得到博彩專利的那一天，就是澳門的末日。」

舊勢力又向何鴻燊開出8項驚人條件，首先「要取何鴻燊性命」，另外要全澳門酒店停業，以及來往港澳所有客輪停航，令所有前往賭場的遊客無處住宿亦無船可乘，還威脅投擲手榴彈，安排大批乞丐每天坐在賭場門口，令賭客不會進入賭場等。

何鴻燊憶述當年受威逼的歷史，自稱「兵來將擋」、「嚇不倒我」。他立刻向外發放消息，只要有人在他死後的48小時內把兇手殺死，便可獲一百萬元懸賞，「誰打死我，48小時內，他也得死！」結果對方不敢妄動，何鴻燊毫髮無損。

至於手榴彈威脅，他亦堅持會以牙還牙，最後只會讓雙方地盤炸得片瓦不全，兩敗俱傷。而對手花錢送來乞丐，新集團亦可花錢請他們走，得益只是乞丐。

何鴻燊的賭場，終於在1962年1月1日正式開張，同日，傅高兩家的賭場亦同時宣布停業。新集團也在同年3月30日與澳門政府簽訂專營合約，2個月後成立「澳門旅遊娛樂有限公司」，何鴻燊的賭業王國正式開始。

(中時電子報)