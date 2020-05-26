邵昕（左起）、早川小百合與馬丁合影留念。（國興衛視提供）

由早川小百合主持的國興衛視自製全日文訪談節目《台灣好吃驚》，出外景第二彈來探訪美食「明星」店，邀請到瑞典出身的國民偶像馬丁一起伴遊，共同造訪台灣知名演員邵昕開的牛肉麵店、電影導演北村豐晴的道地日本味的居酒屋，以及小百合和馬丁不約而同都推薦藝人夢多開的章魚燒店。

首站來到由馬丁推薦知名演員邵昕所開的牛肉麵店，邵昕說：「在三步之外就可以聞到香味，就是最棒的牛肉麵。」而小百合嚐完牛腱的口感後，好吃到用劈腿的方式來告訴大家牛腱到底有多軟Q，邵昕還浮誇的介紹眷村美味：「當心情不好的時候，就叫一份豆干、海帶、花生、滷蛋，一個人坐在那裡慢慢吃，吃著吃著突然之間就會笑出來了。」

最後抵達藝人夢多開的章魚燒店，夢多和小百合在2019年一起主持過節目，睽違1年多再度在國興衛視節目中合體，兩人一見如故興奮不已，夢多去年在台北開了這間章魚燒店，因為疫情的緣故，生意也受到影響，小百合力挺好友夢多，特地推薦製作單位來拍攝。本集探訪美食「明星」店將於27日晚間9點半首播。

(中時 )